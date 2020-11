Bufera su Toti per gli anziani morti di Covid in Liguria: “Non indispensabili per la produzione” (Di domenica 1 novembre 2020) Una vera e propria Bufera quella che si è abbattuta su Toti in questi minuti, a proposito di un post pubblicato dal governatore in merito ai morti di Covid ieri in Liguria. In particolare, il suo messaggio è stato ritenuto da molti offensivo, in quanto si concentra sugli anziani che, fondamentalmente, vengono non ritenuti indispensabili per la mole produttiva del Paese. Il contenuto pubblicato, dunque, fa tornare di moda il governatore, dopo alcuni articoli che abbiamo dedicato a lui in passato. Cosa ha detto Toti sugli anziani morti di Covid in Liguria Senza girarci troppo intorno, non possiamo fare altro che constatare l’autenticità del tweet che sta creando ... Leggi su bufale (Di domenica 1 novembre 2020) Una vera e propriaquella che si è abbattuta suin questi minuti, a proposito di un post pubblicato dal governatore in merito aidiieri in. In particolare, il suo messaggio è stato ritenuto da molti offensivo, in quanto si concentra sugliche, fondamentalmente, vengono non ritenutiper la mole produttiva del Paese. Il contenuto pubblicato, dunque, fa tornare di moda il governatore, dopo alcuni articoli che abbiamo dedicato a lui in passato. Cosa ha dettosuglidiinSenza girarci troppo intorno, non possiamo fare altro che constatare l’autenticità del tweet che sta creando ...

