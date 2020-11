Benedetta Rossi, dai momenti di fragilità alla forza di non cambiare mai (Di domenica 1 novembre 2020) Deliziosa ospite di Da noi a ruota libera Benedetta Rossi non poteva non regalare una sua ricetta dolce ma soprattutto ha parlato della sua vita oggi. Come è cambiata Benedetta Rossi con il successo raggiunto grazie ai social e poi ai suoi libri di ricette, ai programmi tv. “In realtà la mia vita non è cambiata molto ma ho capito che mi devo mettere ancora di più a disposizione delle persone che mi seguono”. Benedetta Rossi ha letto i messaggi che le arrivavano di continuo durante il lockdown, messaggi da parte di tutti. “Io sono una che ascolta molto ma in quel periodo l’ho fatto di più”. C’è stato anche un momento di fragilità per Benedetta Rossi, un momento molto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 1 novembre 2020) Deliziosa ospite di Da noi a ruota liberanon poteva non regalare una sua ricetta dolce ma soprattutto ha parlato della sua vita oggi. Come è cambiatacon il successo raggiunto grazie ai social e poi ai suoi libri di ricette, ai programmi tv. “In realtà la mia vita non è cambiata molto ma ho capito che mi devo mettere ancora di più a disposizione delle persone che mi seguono”.ha letto i messaggi che le arrivavano di continuo durante il lockdown, messaggi da parte di tutti. “Io sono una che ascolta molto ma in quel periodo l’ho fatto di più”. C’è stato anche un momento di fragilità per, un momento molto ...

