Benedetta Rossi | così ha superato il lutto | un gesto d’amore che commuove

Leggi su chenews

(Di domenica 1 novembre 2020) Chi non conosce le ricette e il sorriso di, che dopo il graveha avuto la forza di riaprire il suo cuore. Conosciuta a tutti per i suoi programmi di cucina, su tutti Fatto in casa da, è un vero e proprio fenomeno del web: tutto ha inizio infatti con la ricetta di una crostata, tipica dell’agriturismo di famiglia, postata su Youtube. Un successo esploso quasi per caso che non ha cambiato la genuinità di, affiancata sempre dal marito Marco, con il quale forma una delle coppie più amate sul web. I due sono protagonisti di numerose gag su Instagram che li fanno apprezzare ancora di più. I due, qualche mese fa, hanno vissuto una perdita molto difficile che li ha profondamente colpiti. Immediato ...