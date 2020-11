Allerta truffe online | ecco le più frequenti

(Di domenica 1 novembre 2020) I tentativi dipiùarrivano tramite email, SMS e chiamate che possono facilmente estorcere dati sensibili e denaro. E’ opportuno che i consumatori seguono questi accorgimenti utili e prestino la massima attenzione. Sta capitando molto spesso chei consumatori siano vittime dicapaci di prosciugare carte di credito e conti correnti dei poveri ignari. Le strategie impiegate dai cyber-criminali per compiere questi inganni sono davvero numerose ma i principali tentativi di frode in cui è possibile imbattersi sono il phishing, lo smishing e il vishing.le piùTra lepiù ...

teresacapitanio : «Ti regalo le arance», ma vogliono soldi Allerta truffe nella Bassa Bergamasca -

Un nuovo attacco phishing sta andando a colpire numerosi utenti attraverso una mail fasulla che sembra provenire da BNL. In Italia, il gruppo BNL rappresenta uno dei maggiori istituti di credito: appa ...Concorezzo. "Signora, siamo del Comune. Domani verremo a casa sua per effettuare il tampone a domicilio". Hanno provato questa tecnica alcuni truffatori senza scrupoli per entrare nelle case degli anz ...