Tale e Quale Show, Pago è inarrestabile e Conti scrive un pezzo di tv (Di sabato 31 ottobre 2020) A Tale e Quale Show, Pago è inarrestabile e Carlo Conti scrive un pezzo di tv conducendo da casa dopo la positività al Covid-19. Il programma Rai, come annunciato qualche giorno fa, non ha subito contraccolpi a causa del contagio di Conti. Il presentatore ha infatti guidato la puntata dalla sua abitazione. Carlo è stato presentato dall’amico Giorgio Panariello che poco dopo si è unito al resto della giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Carlo Verdone, scelto come quarto giudice. A dominare la puntata è stato Pago, grande protagonista di questa edizione dello Show. Ancora una volta il cantante ha dato sfoggio delle sue doti canore, conquistando il ... Leggi su dilei (Di sabato 31 ottobre 2020) Ae Carloundi tv conducendo da casa dopo la positività al Covid-19. Il programma Rai, come annunciato qualche giorno fa, non ha subito contraccolpi a causa del contagio di. Il presentatore ha infatti guidato la puntata dalla sua abitazione. Carlo è stato presentato dall’amico Giorgio Panariello che poco dopo si è unito al resto della giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Carlo Verdone, scelto come quarto giudice. A dominare la puntata è stato, grande protagonista di questa edizione dello. Ancora una volta il cantante ha dato sfoggio delle sue doti canore, conquistando il ...

trash_italiano : @Ri_Ghetto 'e fu così che i fan di Harry Styles fecero chiudere Tale e Quale Show' - taleequaleshow : ?? Vince la decima edizione di TALE E QUALE SHOW #Pago ?? #taleequaleshow - Corriere : Carlo Conti è positivo al Covid: condurrà «Tale e quale» da casa - GazzettaDelSud : #TaleeQualeShow, Pago in vetta alla classifica: come è andata la settima puntata - GDS_it : #TaleeQualeShow, Pago conquista il primo turno del torneo: ecco come è andata -