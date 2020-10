Spezia-Juventus | le parole degli allenatori

(Di sabato 31 ottobre 2020) Alla vigilia disono intervenuti in conferenza stampa glidelle due squadre per presentare il match. Cosa hanno dichiarato gli? Ledi Pirlo( allenatore) “Cristiano Ronaldo sta bene e domani partirà con la squadra. È andato tutto bene, stamattina è arrivata la negatività del secondo tampone, si è allenato individualmente ma il ragazzo sta bene”. “De Light invece dovrà aspettare un’altra settimana, sta andando tutto.fin troppo bene, però per essere sicuro dovrà aspettare ancora una settimana” “Bonucci oggi ha fatto un lavoro a parte, ha fatto un lavoro a parte e partira’ con la squadra. Chiellini proseguirà il suo ...

In difesa: "Chiellini non convocato, De Ligt tornerà fra una settimana. Bonucci non al meglio ma sarà in campo" ...“Ho conosciuto Pirlo al.corso di Civerciano, una persona umile e capace. Mi aspetto grande forxa da parte della Juventus, per noi sarà una partita complicata , ma sono convinto che i bianconeri hanno ...