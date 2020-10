Qualificazioni Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: avanza Caruso, out Lorenzi e Giannessi (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella prima giornata di Qualificazioni al torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy 2020 Salvatore Caruso centra un importante successo in rimonta in tre set 3-6 6-4 7-6(2) contro l’australiano Marc Polmans e accede al turno successivo. Non va altrettanto bene, invece, ad Alessandro Giannessi che lotta strenuamente, ma viene sconfitto in due parziali 5-7 4-6 dal romeno Radu Albot, così come Paolo Lorenzi, che nulla ha potuto contro il giovane spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, autore di un netto e perentorio 6-1 6-1 ai danni dell’azzurro. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella prima giornata dial torneodiSalvatorecentra un importante successo in rimonta in tre set 3-6 6-4 7-6(2) contro l’australiano Marc Polmans e accede al turno successivo. Non va altrettanto bene, invece, ad Alessandroche lotta strenuamente, ma viene sconfitto in due parziali 5-7 4-6 dal romeno Radu Albot, così come Paolo, che nulla ha potuto contro il giovane spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, autore di un netto e perentorio 6-1 6-1 ai danni dell’azzurro.

