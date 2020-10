Ospedale di Cava, Cirielli (FdI): “Servalli prenda le distanze da De Luca” (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni – “Il sindaco Servalli decida se difendere l’Ospedale di Cava de’ Tirreni oppure fare l’avvocato di De Luca. Il suo tentativo di giustificare una scelta scellerata, come quella della chiusura anche del reparto di Rianimazione (dopo quello di Ginecologia), è davvero incomprensibile. Se il primo cittadino è veramente contrario a tale decisione, prenda pubblicamente le distanze dal governatore De Luca e scenda in piazza con i cavesi”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli: “Comprendo la necessità di ottenere personale da mandare al Covid Hospital istituito presso il Da Procida a Salerno. Ma non si può creare un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutide’ Tirreni – “Il sindaco Servalli decida se difendere l’dide’ Tirreni oppure fare l’avvocato di De Luca. Il suo tentativo di giustificare una scelta scellerata, come quella della chiusura anche del reparto di Rianimazione (dopo quello di Ginecologia), è davvero incomprensibile. Se il primo cittadino è veramente contrario a tale decisione,pubblicamente ledal governatore De Luca e scenda in piazza con i cavesi”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo: “Comprendo la necessità di ottenere personale da mandare al Covid Hospital istituito presso il Da Procida a Salerno. Ma non si può creare un ...

