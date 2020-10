Manifestazione non autorizzata a Firenze, molotov sulla polizia: 4 arresti e 24 denunciati (Di sabato 31 ottobre 2020) commenta Scontri in piazza a Firenze alla Manifestazione non autorizzata cui hanno partecipato persone di varia estrazione politica, che spazia dalla destra all'antagonismo. Lancio di oggetti, tra cui ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 ottobre 2020) commenta Scontri in piazza aallanoncui hanno partecipato persone di varia estrazione politica, che spazia dalla destra all'antagonismo. Lancio di oggetti, tra cui ...

