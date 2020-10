LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: accelera la Jumbo-Visma di Roglic, Chaves in crisi (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Anche i fuggitivi stanno aspettando i km conclusivi per scatenare la battaglia. Gaudu, Soler o Martin: uno dei tre potrebbe farcela per la tappa, ma non è scontato. 17.00 La tappa entrerà nel vivo negli ultimi 4,5 km, davvero tremendi. La pendenza non scenderà mai sotto il 9,5%…Ma quasi sempre viaggerà tra il 10 e il 12%. 16.58 Fa sul serio la Jumbo-Visma. 2’17” il vantaggio dei fuggitivi a 8,8 km dal traguardo. 16.58 Non è escluso che oggi Roglic cerchi di guadagnare altri secondi su Carapaz. Domani, infatti, sull’Angliru, per caratteristiche fisiche, lo sloveno dovrebbe essere sfavorito nei confronti dell’ecuadoriano, che è uno ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.01 Anche i fuggitivi stanno aspettando i km conclusivi per scatenare la battaglia. Gaudu, Soler o Martin: uno dei tre potrebbe farcela per la, ma non è scontato. 17.00 Laentrerà nel vivo negli ultimi 4,5 km, davvero tremendi. La pendenza non scenderà mai sotto il 9,5%…Ma quasi sempre viaggerà tra il 10 e il 12%. 16.58 Fa sul serio la. 2’17” il vantaggio dei fuggitivi a 8,8 km dal traguardo. 16.58 Non è escluso checerchi di guadagnare altri secondi su Carapaz. Domani, infatti, sull’Angliru, per caratteristiche fisiche, lo sloveno dovrebbe essere sfavorito nei confronti dell’ecuadoriano, che è uno ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: il vantaggio del gruppo di Soler nei confronti del gruppo sc… - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita sull’Alto de la Farrapona. Durissimo! - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020 in DIRETTA: tappa e maglia per Roglic, stesso tempo per Carapaz! - infoitsport : DIRETTA Vuelta a España 2020 LIVE: 70 km alla fine. Il gruppo si sta avvicinando ai quattro battistrada - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: a 30 km dal traguardo il plotone si avvicina ai fuggitivi -