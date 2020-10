LIVE Sonego-Evans, Semifinale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: l’azzurro cerca la finale dopo l’impresa con Djokovic (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sonego-Lajovic – Sonego-Hurkacz – Sonego-Djokovic – Gli italiani che hanno battuto il numero 1 del mondo – Il ranking Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale del torneo ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Sonego e il britannico Daniel Evans. Non si sono ancora spenti gli echi dell’impresa di Sonego di ieri: il torinese ha inflitto la peggior sconfitta da 15 anni a questa parte a Novak Djokovic, per di più in un’ora e 8 minuti, dominando dall’inizio alla fine sul centrale allestito all’interno della ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Lajovic –-Hurkacz –– Gli italiani che hanno battuto il numero 1 del mondo – Il ranking Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelladel torneo ATP 500 ditra Lorenzoe il britannico Daniel. Non si sono ancora spenti gli echi dell’impresa didi ieri: il torinese ha inflitto la peggior sconfitta da 15 anni a questa parte a Novak, per di più in un’ora e 8 minuti, dominando dall’inizio alla fine sul centrale allestito all’interno della ...

infoitsport : SONEGO-EVANS IN TV: data, orario, canale e LIVE STREAMING ATP 500 VIENNA 2020 - turbocagio : Non svegliateci!!! immenso Lorenzo Sonego - Direttaofficial : #Tennis ?? Sonego avanti un set contro Djokovic a Vienna #Diretta #live - Sebastiano73 : @Ilsuperbo89 io purtroppo non la sto vedendo. Seguo la diretta live sul cellulare... così è davvero dura concentrar… - federtennis : A Vienna è il momento di Lorenzo #Sonego contro il n°1 al mondo Novak #Djokovic. Segui live il match su… -