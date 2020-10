Lione, prete ortodosso ferito da un colpo di pistola: aggressore in fuga (Di sabato 31 ottobre 2020) Lione, prete ortodosso ferito da un colpo di pistola: ultime notizie Un prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco a Lione nel pomeriggio di oggi, 31 ottobre 2020. L’aggressore, secondo le prime informazioni, sarebbe fuggito. L’aggresione è avvenuta nel settimo arrondissement, nel centro di Lione, vicino a una chiesa greco ortodossa. Un perimetro di sicurezza è stato predisposto dalla polizia. Secondo Le Progrès, una persona è stata portata via in ambulanza, un uomo – probabilmente il sacerdote – colpito da proiettili. La vittima era cosciente al momento di entrare nell’ambulanza, e ha detto ai soccorritori di ... Leggi su tpi (Di sabato 31 ottobre 2020)da undi: ultime notizie Unè statoa colpi di arma da fuoco anel pomeriggio di oggi, 31 ottobre 2020. L’, secondo le prime informazioni, sarebbe fuggito. L’aggresione è avvenuta nel settimo arrondissement, nel centro di, vicino a una chiesa greco ortodossa. Un perimetro di sicurezza è stato predisposto dalla polizia. Secondo Le Progrès, una persona è stata portata via in ambulanza, un uomo – probabilmente il sacerdote – colpito da proiettili. La vittima era cosciente al momento di entrare nell’ambulanza, e ha detto ai soccorritori di ...

