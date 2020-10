Lazio, caso Covid. C’è il comunicato della Lazio e Immobile torna in gruppo (Di sabato 31 ottobre 2020) Prima la buona notizia: Ciro Immobile è tornato ad allenarsi a Formello. Con lui altre quattro calciatori assenti nell’allenamento di ieri. L’allarme è rientrato, almeno in parte. Perché Luis Alberto, Djavan Anderson e Lazzari rimangono in isolamento fiduciario. La Lazio, infatti, pur non facendo i nomi, ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale la positività al Covid di alcuni elementi: “La S.S. Lazio comunica che dagli accertamenti di ieri venerdì 30/10 sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori ... Leggi su italiasera (Di sabato 31 ottobre 2020) Prima la buona notizia: Ciroto ad allenarsi a Formello. Con lui altre quattro calciatori assenti nell’allenamento di ieri. L’allarme è rientrato, almeno in parte. Perché Luis Alberto, Djavan Anderson e Lazzari rimangono in isolamento fiduciario. La, infatti, pur non facendo i nomi, ha annunciato attraverso unufficiale la positività aldi alcuni elementi: “La S.S.comunica che dagli accertamenti di ieri venerdì 30/10 sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti delsquadra. Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori ...

TuttoMercatoWeb : Caso #Lazio, Procura a #Formello: arrivato anche #Lotito ?? @RicCaponetti - italiaserait : Lazio, caso Covid. C’è il comunicato della Lazio e Immobile torna in gruppo - alfreaudi : Chiesti 6 anni per il broker del caso-mascherine della Regione Lazio. E il giallo si allarga… - Onestidal2007 : @Echoes41502167 @lisadavoli @CucchiRiccardo @SerieA @gagravina Concordo in pieno, questa è una situazione vergognos… - Onestidal2007 : @CucchiRiccardo Situazione #Lazio vergognosa e lei ne dovrebbe prendere le distanze, da vero sportivo... Qui si sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio caso Lazio, caso Covid-19: oggi il giorno della verità Calcio News 24 Covid Italia, bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi contagi e 297 morti. Cts convocato d'urgenza alle 18

Sono 762 i nuovi casi positivi da Covid in Puglia. Si registrano inoltre 10 decessi: 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat. Il presidente della Regione Puglia, ...

Bonus bici e bonus pc, scatta la corsa alle due agevolazioni da 500 euro. Ecco cosa sapere

In ogni caso, va ricordato che il bonus bici è retroattivo, ossia è possibile richiedere l’incentivo del valore massimo di 500 euro su tutti gli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020. «Chi avrà ...

Sono 762 i nuovi casi positivi da Covid in Puglia. Si registrano inoltre 10 decessi: 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat. Il presidente della Regione Puglia, ...In ogni caso, va ricordato che il bonus bici è retroattivo, ossia è possibile richiedere l’incentivo del valore massimo di 500 euro su tutti gli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020. «Chi avrà ...