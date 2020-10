F1, Toto Wolff: “Valtteri Bottas è stato eccellente in qualifica e domani potrà vincere, ma occhio alle gomme…” (Di sabato 31 ottobre 2020) Ancora una giornata di totale dominio in casa Mercedes. Anche le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 di Formula Uno, infatti, hanno visto la doppietta delle Frecce nere, con Valtteri Bottas che ha preceduto di un soffio Lewis Hamilton sulla pista di Imola, per la quindicesima pole position consecutiva per una monoposto della scuderia di Brackley. Cifre straordinarie, che vengono confermate dal miglior tempo odierno ottenuto dal finlandese con il numero 77 sul musetto della propria W11. “Valtteri è fortissimo sul giro secco, e oggi lo ha dimostrato per l’ennesima volta – sottolinea a Speedweek il team principal della Mercedes, Toto Wolff – Ha a disposizione una velocità incredibile, e lo ha fatto vedere sin da quando correva nelle categorie minori. Anche ora in F1, ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) Ancora una giornata di totale dominio in casa Mercedes. Anche le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 di Formula Uno, infatti, hanno visto la doppietta delle Frecce nere, con Valtteriche ha preceduto di un soffio Lewis Hamilton sulla pista di Imola, per la quindicesima pole position consecutiva per una monoposto della scuderia di Brackley. Cifre straordinarie, che vengono confermate dal miglior tempo odierno ottenuto dal finlandese con il numero 77 sul musetto della propria W11. “Valtteri è fortissimo sul giro secco, e oggi lo ha dimostrato per l’ennesima volta – sottolinea a Speedweek il team principal della Mercedes,– Ha a disposizione una velocità incredibile, e lo ha fatto vedere sin da quando correva nelle categorie minori. Anche ora in F1, ...

