Ciclismo | Campionati Italiani Donne | Elisa Longo Borghini trionfa nella prova in linea

Elisa Longo Borghini è la nuova campionessa italiana di Ciclismo. L'atleta della Trek-Segafredo, favoritissima della vigilia, è arrivata in solitaria sul traguardo di Breganze, ottenendo un incredibile successo frutto anche del lavoro di squadra del gruppo Fiamme Oro, che la 28enne piemontese ha ringraziato dopo l'arrivo insieme alla sua squadra di club. Per Elisa si tratta della seconda vittoria ai Campionati Italiani su strada, dopo la conquista del titolo italiano a cronometro conquistato qualche mese fa; completano il podio Katia Ragusa, seconda, e Marta Cavalli, terza.

