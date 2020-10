Basket, Serie A1 2020/2021: risultati e classifica (Di sabato 31 ottobre 2020) I risultati e la classifica del campionato di Serie A1 2020/2021. Il massimo campionato torna alla formula a sedici squadre dopo la stagione anomala appena passata. Come di consueto trenta partite di regular season, al termine delle quali le prime otto approderanno ai playoff scudetto. Alla vigilia del campionato l’Olimpia Milano parte davanti a tutte, a seguire Virtus Bologna, Reyer Venezia e Dinamo Sassari. Sportface seguirà ogni incontro e ogni istante del campionato. Di seguito la classifica e tutti i risultati. classifica AX Armani Exchange Milano 10 Umana Reyer Venezia 8 Happy Casa Brindisi 8 Banco di Sardegna Sassari 6 Unahotels Reggio Emilia 6 Segafredo Virtus Bologna 6 Allianz Trieste 4 Vanoli Cremona ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Ie ladel campionato diA1. Il massimo campionato torna alla formula a sedici squadre dopo la stagione anomala appena passata. Come di consueto trenta partite di regular season, al termine delle quali le prime otto approderanno ai playoff scudetto. Alla vigilia del campionato l’Olimpia Milano parte davanti a tutte, a seguire Virtus Bologna, Reyer Venezia e Dinamo Sassari. Sportface seguirà ogni incontro e ogni istante del campionato. Di seguito lae tutti iAX Armani Exchange Milano 10 Umana Reyer Venezia 8 Happy Casa Brindisi 8 Banco di Sardegna Sassari 6 Unahotels Reggio Emilia 6 Segafredo Virtus Bologna 6 Allianz Trieste 4 Vanoli Cremona ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket Serie A, sesta giornata. Orari e dove vederla QUOTIDIANO.NET Basket Serie A1 2020, Brescia-Virtus Roma 64-70: cronaca e tabellino

La Virtus Roma sconfigge Bresica per 64-70 nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. La banda di Bucchi coglie la seconda vittoria in campionato all’interno di una g ...

Muore allenatore di basket, sport toscano in lutto

Cordoglio a Viareggio per la scomparsa di Massimo Colombi. Era l'allenatore del Vela Basket, Serie C Silver toscana,, squadra viareggina adesso in lutto per una scomparsa che lascia attonito il mondo ...

