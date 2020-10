Ultime Notizie Roma del 30-10-2020 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno dopo le scuole dell’infanzia in Campania da lunedì al 14 novembre lo stabilisce un’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca intanto il sindaco di Milano Giuseppe sala non nasconde che ci attende un lungo inverno di grande difficoltà in vita il governo in caso di Down a dire a chi subirà le chiusure Come verrà aiutato il Piemonte Converse La didattica a distanza 100% alle superiori mentre in Puglia si protesta per la chiusura delle scuole contagi in Veneto in 24 ore oltre tremila casi è la prima volta essere forte terremoto di magnitudo 7.0 nel Mar Egeo avvertita diverse province turche complete Istanbul e conseguente mini Tsunami con onde di circa un metro che ha colpito la ...