Serie A: Napoli schiacciasassi, avanti anche con il Sassuolo (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Roma, 30 ottobre 2020) - Partenopei (1,53) favoriti da bookies e tifosi nel match contro gli emiliani (5,57); Udinese (4,70) tenta il colpo grosso contro il Milan (1,75) Roma, 30 ottobre 2020 – Napoli (1,53) e Sassuolo (5,57) appaiati al secondo posto in classifica, si affrontano al San Paolo nel big match di giornata. Gli uomini di Gattuso, sconfitta a tavolino con la Juventus a parte, hanno sempre vinto e secondo il 62% dei tifosi potrebbero portare a casa i tre punti anche in questo match. Gli azzurri sono imbattuti nelle 7 sfide - 5 vittorie e 2 pareggi - giocate in casa contro il Sassuolo: in tre di queste occasioni la porta dei padroni di casa è rimasta inviolata. Gli analisti di Planetwin365 suggeriscono un match che potrebbe regalare da 2 a più gol (Over 1,5 a 1,04) e anticipano un ...

