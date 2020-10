Milan, ottime notizie: Donnarumma, Gabbia e Hauge sono negativi al Covid-19 (Di sabato 31 ottobre 2020) Buone nuove per Stefano Pioli e tutti i tifosi del Milan: Gianluigi Donnarumma, Matteo Gabbia e Jens Petter Hauge non hanno più il coronavirus, dopo aver passato diversi giorni in isolamento per aver contratto il contagio, benchè asintomatici. E’ lo stesso club meneghino a renderlo ufficiale: Official Statement: Donnarumma, Gabbia and Hauge https://t.co/3ezRlPSmkkComunicato Ufficiale: Donnarumma, Gabbia e Hauge https://t.co/A3ZqsoZrOd#SempreMilan pic.twitter.com/2yb2TwGaEf — AC Milan (@acMilan) October 30, 2020 AC Milan comunica che Matteo Gabbia è risultato negativo al ... Leggi su giornal (Di sabato 31 ottobre 2020) Buone nuove per Stefano Pioli e tutti i tifosi del: Gianluigi, Matteoe Jens Petternon hanno più il coronavirus, dopo aver passato diversi giorni in isolamento per aver contratto il contagio, benchè asintomatici. E’ lo stesso club meneghino a renderlo ufficiale: Official Statement:andhttps://t.co/3ezRlPSmkkComunicato Ufficiale:https://t.co/A3ZqsoZrOd#Semprepic.twitter.com/2yb2TwGaEf — AC(@ac) October 30, 2020 ACcomunica che Matteoè risultato negativo al ...

GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Ottime notizie #Milan, UFFICIALE: tamponi negativi per #Donnarumma, #Hauge e #Gabbia - Eurosport_IT : Ottime notizie per il Milan ???? #Donnarumma | #Coronavirus - Fantacalcio : Ottime notizie per chi ha #Donnarumma al #Fantacalcio! LE ULTIME ? - maldiniforever3 : RT @cmdotcom: Ottime notizie #Milan, UFFICIALE: tamponi negativi per #Donnarumma, #Hauge e #Gabbia - cmdotcom : Ottime notizie #Milan, UFFICIALE: tamponi negativi per #Donnarumma, #Hauge e #Gabbia -