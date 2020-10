Milan: Donnarumma, Hauge e Gabbia sono guariti dal coronavirus (Di sabato 31 ottobre 2020) Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e Matteo Gabbia sono guariti dal coronavirus. Tamponi negativi per i tre giocatori del Milan che negli scorsi giorni – o settimane come nel caso del difensore – erano risultati positivi al test e messi in isolamento. Quest’ultimo, peraltro, può già tornare a disposizione di Stefano Pioli previa visita medica, mentre il portiere e l’esterno d’attacco tornano ad allenarsi da domani in seguito all’autorizzazione dell’Ats. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Gianluigi, Jens Pettere Matteodal. Tamponi negativi per i tre giocatori delche negli scorsi giorni – o settimane come nel caso del difensore – erano risultati positivi al test e messi in isolamento. Quest’ultimo, peraltro, può già tornare a disposizione di Stefano Pioli previa visita medica, mentre il portiere e l’esterno d’attacco tornano ad allenarsi da domani in seguito all’autorizzazione dell’Ats.

