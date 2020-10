Luca Argentero e Cristina Marino contro due settimanali | Ecco perché

(Di venerdì 30 ottobre 2020) L’attore e la compagna dicono la loroi dueSono usciti i nuovi numeri di due: uno con la copertina dedicata alla famiglia. Ma nessun rispetto sarebbe stato adottato per la tutela della piccola Nina Speranza, figlia di. La foto della piccola è stata pubblicata in bella vista, seppure il viso è stato leggermente oscurato. Da qui l’indignazione della coppia che in un lungo post annunciano “siamo sicuri che l’avidità e la superficialità verranno punite nelle giuste sedi!”. Infatti sin da quando la piccola è nata, i suoi genitoril’hanno protetta, evitandole qualsiasi ...

GGlobBB : RT @sacroforti: Commento tecnico: Luca Argentero tanta roba. #DocNelleTueMani - raffael25895121 : RT @sacroforti: Commento tecnico: Luca Argentero tanta roba. #DocNelleTueMani - Im_Asia_03 : RT @sacroforti: Commento tecnico: Luca Argentero tanta roba. #DocNelleTueMani - carwashdaughter : RT @sacroforti: Commento tecnico: Luca Argentero tanta roba. #DocNelleTueMani - gossipblogit : Luca Argentero furioso contro Signorini e Oggi per aver pubblicato le foto della figlia -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

Doc Nelle tue mani, anticipazioni ottava puntata 5 novembre: Andrea Fanti ben intenzionato a scoprire la verità, noncurante di Marco che prova a fermarlo. Settima puntata per Doc Nelle tue mani, la ...La serie con Luca Argentero è una vera e propria gallina dalle uova d’oro per la Rai che ha deciso di spalmare gli ultimi episodi disponibili non solo per trascinare a lungo questi ascolti bomba ma ...