Lombardia, Fontana: “Lunedì appuntamento con i sindaci per fare il punto” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “In attesa dei dati di oggi, ho aggiornato assessori e sottosegretari su quella che è l’evoluzione della curva epidemiologica nelle singole province della Lombardia“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della riunione di Giunta tenutasi nella giornata odierna. “Ho fatto loro presente che è necessario attendere ancora qualche giorno per capire se le restrizioni previste dal Dpcm – ha aggiunto –, sommate a quelle che riguardano specificatamente la nostra regione, si sono rivelate utili per il contenimento del virus“. E ancora: “Un principio che vale anche per una condivisione della situazione con l’Anci e con i sindaci dei capoluoghi di Provincia ai quali ho dato appuntamento per ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) “In attesa dei dati di oggi, ho aggiornato assessori e sottosegretari su quella che è l’evoluzione della curva epidemiologica nelle singole province della“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Attilio, a margine della riunione di Giunta tenutasi nella giornata odierna. “Ho fatto loro presente che è necessario attendere ancora qualche giorno per capire se le restrizioni previste dal Dpcm – ha aggiunto –, sommate a quelle che riguardano specificatamente la nostra regione, si sono rivelate utili per il contenimento del virus“. E ancora: “Un principio che vale anche per una condivisione della situazione con l’Anci e con idei capoluoghi di Provincia ai quali ho datoper ...

pfmajorino : Ma detto tutto quel che si sta dicendo su altre possibili chiusure parziali in Lombardia verrà un giorno in cui… - DaniloToninelli : Caos Lega in Lombardia. Prima ascolta la scienza e chiede il coprifuoco, poi ascolta Salvini e lo blocca. Intanto i… - LegaSalvini : CHIEDA SCUSA ALLA LOMBARDIA E AL PRESIDENTE FONTANA. - laprovinciacr : #Lombardia Covid: Fontana, qualche giorno per vedere se misure utili - Gabardino73 : RT @Kotiomkin: #Fontana a Conte: 'Servono misure chiare'. Altrimenti #Gallera non le capisce. [@kittkarsen] #30Ottobre #Conte #COVID19it… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Fontana Sala e Fontana: no a lockdown a Milano e in Lombardia (almeno per ora) Il Sole 24 ORE Covid: Fontana, qualche giorno per vedere se misure utili

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della riunione di Giunta. «Un principio - aggiunge il governatore Fontana - che vale anche per una condivisione della ...

Lombardia, Fontana: “Lunedì appuntamento con i sindaci per fare il punto”

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della riunione di Giunta. «Un principio - aggiunge il governatore Fontana - che vale anche per una condivisione della ...Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.