Lazio, undici uomini contati per Inzaghi, domani l'esito dei tamponi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Continua l'emergenza in casa Lazio , con Inzaghi che a due giorni dalla sfida col Torino è costretto a ancora a fare la conta fra i suoi uomini e a cercare soluzioni alternative. Ai calciatori non ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Continua l'emergenza in casa, conche a due giorni dalla sfida col Torino è costretto a ancora a fare la conta fra i suoie a cercare soluzioni alternative. Ai calciatori non ...

sportli26181512 : LIVE Milan-Sparta Praga alle 18.55: sfida tra ex Lazio, Pioli contro Kozak: LIVE Milan-Sparta Praga alle 18.55: sfi… - stefanolucci71 : RT @Ice100966: ... Undici fiati, anche perché de' più non se po'! Daje #Lazio. ?? - Ice100966 : ... Undici fiati, anche perché de' più non se po'! Daje #Lazio. ?? - BluDiChina : @FlavioKint @nicolettagrima2 @Corriere Notare il boxino: undici anni fa il Lazio 'non è pronto' a fronteggiare L'IN… - zazoomblog : Champions League Lazio allarme Covid. Undici assenti contro il Bruges - #Champions #League #Lazio #allarme -