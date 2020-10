Lazio | annullata la conferenza stampa di Inzaghi

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Resta alta l’attenzione in casavisto il focolaio di covid-19 che si è acceso nel club prima della partenza per la gara di Champions League contro il Brugge. La società, attraverso una nota sul sito ufficiale, ha comunicato che: “non verrà effettuata ladel tecnico biancoceleste Simonealla vigilia della gara esterna di domenica 1° novembre contro il Torino.”#TorinoLadel tecnico biancoceleste Simonenon verrà effettuatahttps://t.co/YBnrvj6w5g pic.twitter.com/lXwTMQV5Sh— S.S.(@OfficialSS) October 30, 2020Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

marinabeccuti : Lazio, annullata la conferenza stampa pre Toro di Simone Inzaghi - Torinogranatait : Lazio, annullata la conferenza stampa pre Toro di Simone Inzaghi - romanewseu : #Coronavirus, annullata la conferenza di #Inzaghi in vista di #TorinoLazio - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Lazio, annullata la conferenza stampa di Simone #Inzaghi - sportface2016 : #Lazio, annullata la conferenza stampa di Simone #Inzaghi -

Una giornata cruciale per i biancocelesti di Simone Inzaghi a seguito dei diversi casi 'dubbi' ai Covid-test che hanno comportato l'assenza 'precauzionale' di molti titolari nella sfida di Champions L ...La Lazio ha reso noto che il tecnico Simone Inzaghi non si presenterà in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino ...