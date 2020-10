Coronavirus | Brusaferro | “Situazione grave | Rt sopra l’1 | 7 e scenario 4 in undici regioni”

Leggi su dire

(Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – “L’epidemia sta correndo in tutti i Paesi europei, tra cui la Germania che riporta diverse regioni dove l’epidemia sta crescendo fortemente. Il numero di nuove persone positive, in Italia, è aumentato molto nelle ultime due settimane. L’incidenza che calcoliamo nella cabina di regia, con cadenza bisettimanale, ci indica 280 casi per 100mila abitanti. Questi che vi presentiamo sono dati calcolati fino a domenica scorsa, quindi tengono conto di una realtà con un pochino di ritardo. Mentre il dato settimanale di cui diamo conto settimanalmente, è un’istantanea dei dati del momento”. Lo ha detto il professore Silvio Brusaferro, presidente dell’istituto superiore di Sanità, nella conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute per la cabina di regia della situazione epidemiologica in Italia.