Carta di identità e patente scadute: ecco la proroga dal decreto Rilancio (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un'altra novità che tende ad alleggerire, almeno momentaneamente, il complesso degli oneri e delle responsabilità del cittadino nei confronti dello Stato, specialmente in questo delicato periodo. Ci riferiamo alla decisione della proroga della validità della Carta di identità e patenti scadute durante la fase di emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2020. La scelta è contenuta nel decreto Rilancio, recentemente convertito in legge. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di più, in generale, sulla Carta di ...

