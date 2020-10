Carlo Verdone torna in Tv dopo l’operazione (Di venerdì 30 ottobre 2020) Questo week end, vedrà per la premiatissima trasmissione, Tale e Quale Show, un quarto giurato d’eccezione: Carlo Verdone. Carlo Verdone (Fonte foto: Getty Images)Nella puntata di venerdì 30 ottobre, Carlo Verdone tornerà finalmente in tv. Sarà il quarto giurato di Tale e Quale Show, affiancando Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Loretta Goggi. Il regista ed attore, torna dopo aver subito una doppia operazione, poco più di un mese fa. Senza le operazioni, ha ammesso lo stesso regista romano, non sarebbe più stato capace di camminare. Leggi anche >>> Giorgio Panariello prende il posto di Carlo Conti: come sta il conduttore? Carlo ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Questo week end, vedrà per la premiatissima trasmissione, Tale e Quale Show, un quarto giurato d’eccezione:(Fonte foto: Getty Images)Nella puntata di venerdì 30 ottobre,tornerà finalmente in tv. Sarà il quarto giurato di Tale e Quale Show, affiancando Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Loretta Goggi. Il regista ed attore,aver subito una doppia operazione, poco più di un mese fa. Senza le operazioni, ha ammesso lo stesso regista romano, non sarebbe più stato capace di camminare. Leggi anche >>> Giorgio Panariello prende il posto diConti: come sta il conduttore?...

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai1 “Tale e Quale Show” con Carlo Conti in collegamento da casa – Quarto giudice, Carlo Verdone - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Su Rai1 “Tale e Quale Show” con Carlo Conti in collegamento da casa – Quarto giudice, Carlo Verdone - Mauxa : #taleequaleshow anticipazioni 30 ottobre, giudice ospite Carlo Verdone - MusicStarStaff : CS_Su Rai1 “Tale e Quale Show” con Carlo Conti in collegamento da casa|QUARTO GIUDICE CARLO VERDONE - infoitcultura : Su Rai1 'Tale e Quale Show' con Carlo Conti in collegamento da casa. Quarto giudice, Carlo Verdone -