Attacco a Nizza, il killer aveva già accoltellato un uomo nel 2016 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Brahim Issaoui, l'uomo che giovedì ha ucciso tre persone nella cattedrale di Nizza, aveva già accoltellato una persona in Tunisia. I fatti risalgono al 2016, quando aveva 17 anni. Issaoui fu arrestato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 ottobre 2020) Brahim Issaoui, l'che giovedì ha ucciso tre persone nella cattedrale digiàuna persona in Tunisia. I fatti risalgono al, quando17 anni. Issaoui fu arrestato ...

