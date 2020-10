Vescovo Ascoli si dimette, 'vado in monastero' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ascoli PICENO, 29 OTT - Il Vescovo di Ascoli Piceno Giovanni D'Ercole si dimette e va in un monastero. Lo annuncia lui stesso in un video sui canali social della diocesi. D'Ercole definisce la sua ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 29 ottobre 2020)PICENO, 29 OTT - IldiPiceno Giovanni D'Ercole sie va in un. Lo annuncia lui stesso in un video sui canali social della diocesi. D'Ercole definisce la sua ...

Seraphicum : #SBi news: Mons. Giovanni D'Ercole lascia la diocesi Ascoli Piceno per ritirarsi in monastero. La notizia, inattesa… - GabZeno : RT @ivanoliguori: La scelta del #monastero per mons. D'Ercole rispecchia il valore dell'incontro con Dio nel nascondimento. Oggi la Chiesa… - FrontieraRieti : Monsignor Pompili è stato nominato dal Santo Padre Amministratore Apostolico della confinante Diocesi marchigiana,… - FrancescoGrana : Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Ascoli Piceno (Italia), presentata da… - gfrisoli : Si è dimesso stamattina, per ritirarsi in silenzio e preghiera in monastero, il Vescovo di #Ascoli mons.… -