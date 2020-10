Playstation Plus, svelati i giochi gratis di Novembre: tutte le novità (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si rinnova l’offerta di Playstation Plus, che mette gratis sullo store diversi giochi. Andiamo a vedere tutte le novità di Novembre. Anche per il mese di Novembre, Playstation Plus annuncia tutte le offerte per Playstation 4 e 5, tra cui diversi giochi gratis per tutti coloro che posseggono un abbonamento. La nuova offerta presenterà anche … L'articolo Playstation Plus, svelati i giochi gratis di Novembre: tutte le novità proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si rinnova l’offerta di, che mettesullo store diversi. Andiamo a vederele novità di. Anche per il mese diannunciale offerte per4 e 5, tra cui diversiper tutti coloro che posseggono un abbonamento. La nuova offerta presenterà anche … L'articolodile novità proviene da Inews.it.

