Milano | aggredì 6 donne a caso sui Navigli | 23enne ' sorvegliato speciale'

Ultime Notizie dalla rete : Milano aggredì

(Adnkronos) - Il 27 luglio fu la volta di una ventenne, aggredita in un fast food di Piazza XXIV Maggio con un violento pugno tra lo zigomo e l'orecchio. Il primo episodio risale invece allo scorso 18 ...Milano, 28 ott. (askanews) - La Polizia di Stato di Milano ha arrestato nei giorni scorsi, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Milano, un pregiudicato ...