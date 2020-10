Melissa Satta e Kevin Boateng in crisi: è addio? (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tornano con determinazione e convinzione le voci di un addio definitivo tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, la coppia che ha già superato un momento difficile in passato a quanto pare ha deciso di lasciarsi definitivamente. Ad accreditare i rumors il magazine Chi che ha rilevato un certo distacco dell’ex velina dal calciatore da quest’estate, sembra infatti che Melissa non abbia seguito il marito a Monza e non sia rientrata a vivere in casa, attualmente si trova ospite da amici. Melissa e Boateng stanno insieme da circa 9 anni e sono sposati da 4, genitori di Maddox si sono impegnati a rimanere insieme nonostante la crisi dello scorso anno. L’ex velina non ha negato di aver avuto problemi di coppia, e ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tornano con determinazione e convinzione le voci di undefinitivo traPrince, la coppia che ha già superato un momento difficile in passato a quanto pare ha deciso di lasciarsi definitivamente. Ad accreditare i rumors il magazine Chi che ha rilevato un certo distacco dell’ex velina dal calciatore da quest’estate, sembra infatti chenon abbia seguito il marito a Monza e non sia rientrata a vivere in casa, attualmente si trova ospite da amici.stanno insieme da circa 9 anni e sono sposati da 4, genitori di Maddox si sono impegnati a rimanere insieme nonostante ladello scorso anno. L’ex velina non ha negato di aver avuto problemi di coppia, e ...

