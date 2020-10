Melancholia, chi sono il gruppo di X Factor 2020 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Uno dei gruppi che hanno ottenuto l’accesso ai Live di X Factor 2020 sono i Melancholia, band scelta dal giudice Manuel Agnelli per far parte della loro squadra. Un gruppo che dimostra unicità e una caratterizzazione originale, che gli ha permesso di superare tutte le selezioni. La band è formata da Benedetta, energica frontwoman, e dai musicisti Filippo e Fabio. Ma chi sono i Melancholia? Scopriamolo insieme. Tutto quello che c’è da sapere sui Live di X Factor 2020 A formare i Melancholia sono la cantante Benedetta Alessi, il chitarrista Filippo Petruccioli e il tastierista Fabio Azzarelli. I tre sono originari di Foligno. ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Uno dei gruppi che hanno ottenuto l’accesso ai Live di X, band scelta dal giudice Manuel Agnelli per far parte della loro squadra. Unche dimostra unicità e una caratterizzazione originale, che gli ha permesso di superare tutte le selezioni. La band è formata da Benedetta, energica frontwoman, e dai musicisti Filippo e Fabio. Ma chi? Scopriamolo insieme. Tutto quello che c’è da sapere sui Live di XA formare ila cantante Benedetta Alessi, il chitarrista Filippo Petruccioli e il tastierista Fabio Azzarelli. I treoriginari di Foligno. ...

