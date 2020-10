Mastella lancia il grido d’allarme: “Oggi più di 3000 contagi in Campania, non reggiamo più” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ un vero e proprio grido d’allarme quello lanciato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella attraverso il proprio profilo facebook. “Sono più di 3000 i contagiati in Campania oggi. Non si regge più”. Questo l’incipit del sindaco”. “Ma ancora – continua – la percezione del pericolo sanitario non si ha. E rischiamo la tragedia. C’ è un divario di percezione tra il rischio sanitario e l’ amplificazione di quello economico. Il bivio storico è: se si spinge sulla leva coraggiosa ma complicata per contenere i contagi, ormai sfuggiti di mano, si danneggia l’economia, e invece senza contenimenti saltano le strutture sanitarie con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ un vero e propriod’allarme quelloto dal sindaco di Benevento Clementeattraverso il proprio profilo facebook. “Sono più diati inoggi. Non si regge più”. Questo l’incipit del sindaco”. “Ma ancora – continua – la percezione del pericolo sanitario non si ha. E rischiamo la tragedia. C’ è un divario di percezione tra il rischio sanitario e l’ amplificazione di quello economico. Il bivio storico è: se si spinge sulla leva coraggiosa ma complicata per contenere i, ormai sfuggiti di mano, si danneggia l’economia, e invece senza contenimenti saltano le strutture sanitarie con ...

Collaboratore positivo, Mastella in auto isolamento ... e Triassi visto che è una carenza che coinvolge tutta l'Italia, lancia la proposta di guardare all'estero: «Un'idea - dice - sarebbe ...

Benevento, esercito in città per vigilare sul coprifuoco

Centro storico militarizzato in una Benevento con il coprifuoco. Uno scenario da film distopico che potrebbe però diventare reale, e anche in tempi brevi. La richiesta di ...

