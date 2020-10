“Lockdown totale | ipotesi realistica” Lilli Gruber | indiscreto da Otto e Mezzo | arriva il Cts in diretta | cattive notizie?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Lockdownrealistica”. Sarà questo il filone della nuova puntata di, conche su La7 converserà con i suoi ospiti riguardo all'attuale situazione epidemiologica dell'Italia, e soprattutto ai fermenti che scuotono la politica. Dopo che anche Emmanuel Macron si è arreso all'evidenza di una seconda ondata peggiore della prima, proclamando il fallimento del coprifuoco dopo una settimana e varando il lockdown nazionale fino a dicembre, il premier Giuseppe Conte ha aperto alla possibilità di una serrata generale, ma solo nell'estremo caso in cui tutte le misure finora adottate dovessero risultare non sufficienti. Vedendo però come continua a crescere la curva dei contagi e soprattutto quella dei morti e ...