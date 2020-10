LIVE Vuelta a España 2020 | la tappa di oggi in DIRETTA | fuga ripresa | si prepara la volata

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.52 Una foto del gruppo ai -20, rilasciata dal profilo Twitter della corsa: -20 km Etapa 9 – Stage 9 #La20 El pelotón ya rueda agrupado camino al sprint There's no break as the bunch works for a new sprint https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/FCOhGy3Ifc — La(@la) October 29,16.50 Ora anche la Lotto Soudal prova a portarsi nelle posizioni principali. 16.48 20 chilometri al traguardo, la maglia roja Richard Carapaz è tranquillo nelle posizioni di testa per evitare eventuali frazionamenti del gruppo. 16.46 Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) e Juan Felipe Osorio (Burgos-BH). Gruppo compatto. 16.45 Il plotone ha accelerato e si è riportato sui due fuggitivi. 16.43 Ora la ...