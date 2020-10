Lecce, Rossettini si difende: 'Io che bestemmio? Errore di ricostruzione' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Toglietegli tutto, ma non la sua fede, la sua immagine di vero cristiano. Luca Rossettini, 35 anni, difensore del Lecce, 300 partite in Serie A, accetta la squalifica, per il cartellino rosso subìto ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Toglietegli tutto, ma non la sua fede, la sua immagine di vero cristiano. Luca, 35 anni, difensore del, 300 partite in Serie A, accetta la squalifica, per il cartellino rosso subìto ...

pietroscogna : RT @Gazzetta_it: #Rossettini si difende: 'Io che bestemmio? Errore di ricostruzione' - sportli26181512 : Rossettini non ci sta: 'Io squalificato per bestemmie? Ma se sono cristiano...': Rossettini non ci sta: 'Io squalif… - Leccezionaleit : #Rossettini: “Mai pronunciato espressioni blasfeme”. Il Lecce non presenterà ricorso contro la squalifica del difen… - gabbianismo : RT @Gazzetta_it: #Rossettini si difende: 'Io che bestemmio? Errore di ricostruzione' - Gazzetta_it : #Rossettini si difende: 'Io che bestemmio? Errore di ricostruzione' -