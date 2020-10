Il ministero della Salute attiverà un call center per potenziare il contact tracing. Sileri: “Immuni può migliorare la situazione” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nel decreto ristori, appena approva dal Governo, al fine di potenziare i meccanismi di contact tracing, è previsto che il ministero della Salute attivi “un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus Sars-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l’applicazione Immuni“. “A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus Sars-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità”, continua l’articolo 20 del decreto. L’app Immuni, lanciata a giugno dal governo, al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nel decreto ristori, appena approva dal Governo, al fine dii meccanismi di, è previsto che ilattivi “un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus Sars-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l’applicazione Immuni“. “A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus Sars-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità”, continua l’articolo 20 del decreto. L’app Immuni, lanciata a giugno dal governo, al ...

