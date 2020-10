GF Vip colpo di scena, un concorrente lascia la casa: il comunicato (Di giovedì 29 ottobre 2020) Misteriosa scomparsa dalle telecamere del reality show di Andrea Zalletta, la preoccupazione degli altri concorrenti. Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@Grande Fratello)Paura e preoccupazione al Grande Fratello Vip per Andrea Zalletta. L’ex tronista è infatti scomparso all’improvviso dalle telecamere del reality. Preoccupazione tra i suoi coinquilini nella casa più famosa della tv non vedendolo più in giro. Qualcuno ha poi affermato che il ragazzo sia uscito momentaneamente per motivi personali non ancora resi pubblici. Resta la preoccupazione quindi da parte dei concorrenti e dei telespettatori. Il ragazzo, sarebbe uscito per non ancora chiari motivi personali. Poco dopo è arrivato un comunicato ufficiale della produzione che ha di fatto ufficializzato l’uscita momentanea del ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Misteriosa scomparsa dalle telecamere del reality show di Andrea Zalletta, la preoccupazione degli altri concorrenti. Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@Grande Fratello)Paura e preoccupazione al Grande Fratello Vip per Andrea Zalletta. L’ex tronista è infatti scomparso all’improvviso dalle telecamere del reality. Preoccupazione tra i suoi coinquilini nellapiù famosa della tv non vedendolo più in giro. Qualcuno ha poi affermato che il ragazzo sia uscito momentaneamente per motivi personali non ancora resi pubblici. Resta la preoccupazione quindi da parte dei concorrenti e dei telespettatori. Il ragazzo, sarebbe uscito per non ancora chiari motivi personali. Poco dopo è arrivato unufficiale della produzione che ha di fatto ufficializzato l’uscita momentanea del ...

