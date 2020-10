Elisabetta Gregoraci, l’ex fidanzato furioso: «Tradito due volte, mi hai reso complice delle tue menzogne» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dal passato di Elisabetta Gregoraci, reclusa al Grande Fratello Vip, torna a parlare Mino Magli, ex fidanzato della showgirl (a sentire i suoi racconti) tra il 2001 e il 2007, quando lei aveva già iniziato la sua storia con Flavio Briatore, che poi sposerà nel 2008. Magli ha tuonato Elisabetta Gregoraci dalle pagine del settimanale “Oggi”: “Mi sento Tradito due volte – ha scritto sul settimanale – Il primo tradimento è quello fisico e sentimentale, quello alimentato e nutrito dalle tue menzogne ogni qual volta… asserivi che tra te e Flavio non vi era che una semplice amicizia… Il secondo, quello che brucia a distanza di 13 anni, il peggiore in assoluto, è quello di aver partecipato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dal passato di, reclusa al Grande Fratello Vip, torna a parlare Mino Magli, exdella showgirl (a sentire i suoi racconti) tra il 2001 e il 2007, quando lei aveva già iniziato la sua storia con Flavio Briatore, che poi sposerà nel 2008. Magli ha tuonatodalle pagine del settimanale “Oggi”: “Mi sentodue– ha scritto sul settimanale – Il primo tradimento è quello fisico e sentimentale, quello alimentato e nutrito dalle tueogni qual volta… asserivi che tra te e Flavio non vi era che una semplice amicizia… Il secondo, quello che brucia a distanza di 13 anni, il peggiore in assoluto, è quello di aver partecipato ...

