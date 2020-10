Covid, Piemonte: l’esercito monta tendoni agli ingressi degli ospedali (Di giovedì 29 ottobre 2020) La regione Piemonte ha chiesto aiuto all’esercito nella battaglia contro il Covid-19: montati tendoni agli ingressi degli ospedali I numeri che la Protezione Civile ha dichiarato quest’oggi non sono affatto rassicuranti: 26.831 nuovi contagiati a fronte di un numero di decessi che aumenta leggermente, stanziandosi a 217. Nuovo record anche di tamponi: 201.452. La seconda … L'articolo Covid, Piemonte: l’esercito monta tendoni agli ingressi degli ospedali proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 29 ottobre 2020) La regioneha chiesto aiuto all’esercito nella batta contro il-19:tiI numeri che la Protezione Civile ha dichiarato quest’oggi non sono affatto rassicuranti: 26.831 nuovi contagiati a fronte di un numero di decessi che aumenta leggermente, stanziandosi a 217. Nuovo record anche di tamponi: 201.452. La seconda … L'articolo: l’esercitoproviene da YesLife.it.

