Conte in Parlamento per riferire sulle nuove misure

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il premier accerchiato dalle proteste e dai disobbedisco regionali, come Emiliano che ha chiuso tutte le scuole della Puglia. Salvini: 'Saremo in Aula per fare nostre proposte'

LegaSalvini : Rosanna Conte: dopo aver ospitato Fazio, Saviano, Grillo, oggi Sassoli invita Romano Prodi. Ma è il Parlamento Euro… - FratellidItalia : #Meloni: 'Sulle infrastrutture strategiche italiane non si scherza, una Nazione che svende i suoi asset vitali è un… - solagimma : RT @Gianmar26145917: Con la #LeggeZan si introdurrà la giornata contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia(?) e la transfobia. Mentre la… - rassegnatevi : Il fatto che #Conte arrivi fino a giovedì per spiegare al Parlamento quello che ha deciso 4 giorni prima, peraltro… - zizionice : RT @Gianmar26145917: Con la #LeggeZan si introdurrà la giornata contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia(?) e la transfobia. Mentre la… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Parlamento

la Repubblica

“Ritorno qui in Parlamento per illustrare le ulteriori misure restrittive adottate” dopo la “subdola e repentina” impennata della curva. “Come è noto la sera di sabato 24 ottobre ho firmato un Dpcm al ..."Ritorno qui in Parlamento per illustrare le ulteriori misure restrittive adottate" dopo la "subdola e repentina" impennata della curva. "Come è noto la sera di sabato 24 ottobre ho firmato un Dpcm al ...