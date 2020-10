Classifica e Oroscopo Branko oggi Giovedi 29 Ottobre 202o, tutti i segni (Di giovedì 29 ottobre 2020) Classifica e Oroscopo Branko 29 Ottobre 2020 Giovedì: ARIETE :La Luna transita nel tuo segno tutto il giorno, caro Ariete, attirando la tua attenzione sui tuoi bisogni emotivi, specialmente quelli che non hai soddisfatto. La Luna si allinea con Marte, stimolando la scoperta di sentimenti sepolti su una questione passata. Può esserci qualche difficoltà a mantenere la calma se ti senti bloccato. Ora puoi scoprire forti sentimenti e desideri che quasi ti implorano di apportare modifiche, ma potrebbe non esserti ancora chiaro da dove cominciare. LEONE :Le energie della giornata sono buone per conversazioni vivaci, dibattiti o notizie incoraggianti, caro Leone. Tuttavia, potresti dover affrontare un vecchio problema del passato. Potresti prenderti del tempo per sentire, conoscere e comprendere i ... Leggi su aciclico (Di giovedì 29 ottobre 2020)292020 Giovedì: ARIETE :La Luna transita nel tuo segno tutto il giorno, caro Ariete, attirando la tua attenzione sui tuoi bisogni emotivi, specialmente quelli che non hai soddisfatto. La Luna si allinea con Marte, stimolando la scoperta di sentimenti sepolti su una questione passata. Può esserci qualche difficoltà a mantenere la calma se ti senti bloccato. Ora puoi scoprire forti sentimenti e desideri che quasi ti implorano di apportare modifiche, ma potrebbe non esserti ancora chiaro da dove cominciare. LEONE :Le energie della giornata sono buone per conversazioni vivaci, dibattiti o notizie incoraggianti, caro Leone. Tuttavia, potresti dover affrontare un vecchio problema del passato. Potresti prenderti del tempo per sentire, conoscere e comprendere i ...

