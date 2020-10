Celico CS Il luogo di Culto eretto in Onore della Madonna del Carmine | un fascino discreto e antico | che resiste e si rinnova con l’amore dei devoti!

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Un piccolo Santuario rurale, costruito ai margini di un castagneto, con impronta architettonica particolare, ricco di storia, di avvenimenti, di umanità., oggi, venerato come sempre con periodici pellegrinaggi. Un tempo ancor più aperto al, perchè si poneva al serviziocomunità contadina dell’area Presilana, dove il popolo dei campi, nei giorni festivi ed in occasionifesta patronale, si ritrovava per devozione, ma anche per incontrarsi, dialogare sul sagrato, scambiarsi informazioni e servizi comuni. Il piccolo Santuario ruraledel(XVII sec.) –(Cosenza) La definizione di Santuario rurale è più consona – visto il sito dove ...

