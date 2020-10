Al via Quadriennale, a Palazzo Esposizioni mostra ‘Fuori’ (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – I fiori di un bouquet per un matrimonio mai celebrato diventano una bellissima installazione che arricchisce la monumentale architettura del Palazzo delle Esposizioni di Roma, completamente trasformato da ‘Fuori’, la mostra della Quadriennale d’arte 2020 che aprira’ al pubblico da domani fino al 17 gennaio 2021, ma che e’ gia’ pronta a essere prolungata se dovesse verificarsi un altro lockdown. In attesa degli eventi, pero’, la Quadriennale c’e’ e diventa un simbolo di speranza per chi la visita in un momento di sospensione assoluta come questo, una boccata d’aria ‘fuori’ dall’incertezza di queste ore. E in effetti questo titolo, ‘Fuori’, e’ nato proprio durante il primo lockdown. “La prima ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – I fiori di un bouquet per un matrimonio mai celebrato diventano una bellissima installazione che arricchisce la monumentale architettura deldelledi Roma, completamente trasformato da ‘Fuori’, ladellad’arte 2020 che aprira’ al pubblico da domani fino al 17 gennaio 2021, ma che e’ gia’ pronta a essere prolungata se dovesse verificarsi un altro lockdown. In attesa degli eventi, pero’, lac’e’ e diventa un simbolo di speranza per chi la visita in un momento di sospensione assoluta come questo, una boccata d’aria ‘fuori’ dall’incertezza di queste ore. E in effetti questo titolo, ‘Fuori’, e’ nato proprio durante il primo lockdown. “La prima ...

