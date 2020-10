Xbox Series X/S sono alle porte e intanto Xbox registra entrate da record (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Xbox sta andando alla grande il vista del lancio delle console Xbox Series X e S a novembre. Microsoft ha annunciato i suoi guadagni per il periodo luglio-settembre e la divisione Xbox può ritenersi soddisfatta.Le entrate dai giochi sono aumentate di 550 milioni di dollari, pari al 22%, in parte a causa dell'aumento della spesa per giochi e servizi. Il dipartimento dei contenuti e dei servizi di Xbox ha visto in particolare aumentare le sue entrate del 30%, il che equivale a un enorme aumento di 649 milioni di dollari.Questa crescita è stata guidata in parte da giochi third party, ha detto Microsoft, anche se non sono stati menzionati titoli in ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 ottobre 2020)sta andando alla grande il vista del lancio delle consoleX e S a novembre. Microsoft ha annunciato i suoi guadagni per il periodo luglio-settembre e la divisionepuò ritenersi soddisfatta.Ledai giochiaumentate di 550 milioni di dollari, pari al 22%, in parte a causa dell'aumento della spesa per giochi e servizi. Il dipartimento dei contenuti e dei servizi diha visto in particolare aumentare le suedel 30%, il che equivale a un enorme aumento di 649 milioni di dollari.Questa crescita è stata guidata in parte da giochi third party, ha detto Microsoft, anche se nonstati menzionati titoli in ...

