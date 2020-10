Virus, dpcm, scontri: e Conte torna a parlare di lockdown (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Conte legge i dati e, smentendosi rispetto quello che aveva detto fino a questo momento, torna a pronunciare anche lui la parola lockdown: quei duecentoventuno morti, centoventisette nuovi malati in terapia intensiva, novecentocinquantotto ricoveri ordinari, sono numeri che lo allarmano. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Conte legge i dati e, smentendosi rispetto quello che aveva detto fino a questo momento, torna a pronunciare anche lui la parola lockdown: quei duecentoventuno morti, centoventisette nuovi malati in terapia intensiva, novecentocinquantotto ricoveri ordinari, sono numeri che lo allarmano.

marcotravaglio : VIRUS DA PRIMA SERATA - Noi non siamo d’accordo con lui sull’ultimo Dpcm. Ma dobbiamo ammettere che ieri il preside… - La7tv : #lariachetira Matteo #Bassetti (infettivologo): 'Stiamo commettendo gli stessi errori commessi a marzo e aprile. Og… - NicolaPorro : L'ingiustizia del #Dpcm: hanno avuto mesi per attrezzarsi contro il virus. Hanno dormito. E ora se la prendono con… - Byoshi95 : @ilgiornale Stupidaggini dette da un incompetente. Su che base scientifica il rispetto del dpcm scongiura l’epidemi… - RenzoSoldani : RT @Open_gol: Il virologo non è d’accordo con chi sostiene di voler fare i tamponi solo ai sintomatici: «Così rischiamo che chi non present… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus dpcm Coronavirus, ultime notizie. Merkel: situazione drammatica. Ricciardi: necessario un altro lockdown. Proteste a Napoli, Milano e Torino. Viminale: allerta tensioni sociali Il Sole 24 ORE Covid Toscana: meno positivi, ma più malati in terapia intensiva / LIVE

La gente al mercato non era moltissima, stamani, forse anche per la paura del virus: ma, inevitabilmente, le pur poche persone si avvicinavano le une alle altre in prossimità delle bancarelle Dpcm, il ...

Bolzano e Trento posticipano le chiusure

Se è vero che tutti dobbiamo rispettare il Dpcm per la salute collettiva, non è tollerabile che Bolzano e Trento facciano come sempre quello che vogliono. Nella Provincia autonoma il virus può ...

La gente al mercato non era moltissima, stamani, forse anche per la paura del virus: ma, inevitabilmente, le pur poche persone si avvicinavano le une alle altre in prossimità delle bancarelle Dpcm, il ...Se è vero che tutti dobbiamo rispettare il Dpcm per la salute collettiva, non è tollerabile che Bolzano e Trento facciano come sempre quello che vogliono. Nella Provincia autonoma il virus può ...