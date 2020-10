Torino-Lecce in tv: data, orario e diretta streaming terzo turno Coppa Italia 2020/2021 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Torino-Lecce è una sfida valida per il terzo turno della Coppa Italia 2020/2021: ecco le informazioni sulla diretta tv e streaming della sfida e su data e orario per seguirla live. Alla stadio Olimpico Grande Torino si fronteggeranno i granata, che giocheranno per la prima volta all’interno della competizione e i pugliesi, che hanno rifilato un 2-0 alla FeralpiSalò all’interno del secondo turno. La vincente sfiderà al quarto turno la vincente di Verona-Venezia. Calcio d’inizio fissato per le ore 14:00 di mercoledì 28 ottobre, con la diretta tv prevista su Rai Sport ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è una sfida valida per ildella: ecco le informazioni sullatv edella sfida e super seguirla live. Alla stadio Olimpico Grandesi fronteggeranno i granata, che giocheranno per la prima volta all’interno della competizione e i pugliesi, che hanno rifilato un 2-0 alla FeralpiSalò all’interno del secondo. La vincente sfiderà al quartola vincente di Verona-Venezia. Calcio d’inizio fissato per le ore 14:00 di mercoledì 28 ottobre, con latv prevista su Rai Sport ...

