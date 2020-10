Stefano De Martino ritrova l’amore con una famosa Top Model (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stefano De Martino ha una nuova fiamma. Dopo la fine del tormentato matrimonio con Belen Rodriguez, terminato a inizio estate, il ballerino volta pagina con una nuova e affascinante conquista. Dopo un primo periodo caratterizzato da numerosi brevi flirt secondo il settimanale Chi, Stefano De Martino avrebbe ritrovato l’amore e sopratutto una relazione stabile tra … L'articolo Stefano De Martino ritrova l’amore con una famosa Top Model proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 28 ottobre 2020)Deha una nuova fiamma. Dopo la fine del tormentato matrimonio con Belen Rodriguez, terminato a inizio estate, il ballerino volta pagina con una nuova e affascinante conquista. Dopo un primo periodo caratterizzato da numerosi brevi flirt secondo il settimanale Chi,Deavrebbeto l’amore e sopratutto una relazione stabile tra … L'articoloDel’amore con unaTopproviene da Leggilo.org.

gossipnewitalia : Mariacarla Boscono la nuova fiamma di Stefano De Martino - QuotidianPost : Stefano De Martino in love: nuovo amore per il ballerino? - _DAGOSPIA_ : LA BUONA NOVELLA-DE MARTINO IN LOVE CON LA EX DI GHALI-AMEDEO GORIA E LA FIGLIA GUENDA. E LA FABIANI… - SaCe86 : Chi è Mariacarla Boscono, nuova fiamma di Stefano De Martino (10 anni più grande) - LIDAMUGNAI : RT @VanityFairIt: I due sono stati fotografati di ritorno da un weekend in Trentino Alto-Adige -