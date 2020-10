Sintomatici e ricoverati | chi sono e perché rischiano di saturare gli ospedali

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) I reparti degliCovid si avviano verso la saturazione, se non ci sarà un rallentamento nella diffusione del virus. Che cosa sta succedendo? L’analisi con l’aiuto di tre esperti

Tra i numeri dell’epidemia ce n’è uno che in questa fase della seconda ondata preoccupa particolarmente, alla voce «ricoverati con sintomi». Si tratta dei pazienti che per varie ragioni non possono ...Tra sette giorni negli ospedali temo che saremo nella situazione del 7 aprile, quando si arrivò al maggior numero assoluto di ricoveri. Purtroppo sarà la tempesta perfetta perché arriveremo a quel pun ...